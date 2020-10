"Il nuovo commissario per il colle di Tenda? Perchè non Giuseppe Menardi"

Egregio Direttore,



per la tempestiva ricostruzione dei danni provocati dall’alluvione a Limone e per la realizzazione del nuovo Traforo di Tenda la Regione Piemonte ha chiesto la nomina di un Commissario, proponendo il nome dell’ing. sen. Giuseppe Menardi, già vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato. Menardi si è occupato a lungo come parlamentare dei problemi riguardanti le grandi infrastrutture del cuneese, dall’autostrada Asti-Cuneo al Traforo di Tenda, dal collegamento ferroviario Cuneo-Nizza alla circonvallazione di Demonte-Aisone-Vinadio, al progetto del Mercantour quale terzo valico delle Alpi Marittime per collegare la provincia di Cuneo con il nizzardo.



E’ auspicabile che la nomina del sen. Menardi, a cui vanno riconosciute competenza, esperienza e ampie relazioni italo-francesi, non sia ritardata da pregiudiziali politiche o contraddizione di obiettivi. La Valle Vermenagna e la Valle Roya e Limone Piemonte non possono attendere i tempi di contrastanti scelte politiche e di complesse incombenze burocratiche. Va tenuto altresì conto che il sen. Menardi può contribuire a riconsiderare e riavviare progetti sempre in lista d’attesa come il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, l’attuazione del tunnel Armo-Cantarana nonché l’asse stradale fra la Valle Stura e Sisteron (Mercantour).



Non ci nascondiamo che la decisione è politica a livello governativo. Pertanto, anche in questa occasione si potrà verificare la volontà, il peso politico, la serietà d’intenti dei parlamentari piemontesi. La notizia della richiesta avanzata dalla Regione al Governo e la disponibilità del sen. ing. Menardi meritano una tempestiva risposta nell’interesse del nostro territorio e di tutta la comunità.



Distintamente



Paolo Chiarenza – Busca (CN)