Il presidio fisso dei Vigili del fuoco lascia Limone Piemonte, dopo 20 giorni di lavoro incessante post alluvione

Terminerà domani – sabato - la presenza fissa dei Vigili del fuoco a Limone Piemonte e, quindi, la loro attività nelle opere di sistemazione e ripristino dei danni post alluvione.

Di conseguenza, anche il numero del PCA, il Posto di Comando Avanzato che per giorni ha stazionato di fronte al Municipio del paese, cesserà la sua operativà. Il Posto di Comando era stato aperto sin dalle prime ore dopo l’alluvione.

“Per problematiche di accesso a case, condomini e abitazioni inagibili o per necessità urgenti e indifferibili, come svotamento frigo, recupero beni, ricarico impianti con necessità della presenza del tecnico) da domani bisognerà contattare il numero 0171.329115, sempre gestito dai Vigili del fuoco del Comando di Cuneo” spiegano dal Municipio.

L’Amministrazione comunale porge un ringraziamento particolare a tutto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e al personale volontario per la collaborazione e per il prezioso sostegno offerti in queste settimane di emergenza, a tutta la popolazione limonese.