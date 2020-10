Maltempo, Bergesio-Gastaldi (Lega): "Dal Governo solo briciole"

“Per affrontare i danni causati dall'alluvione che ha colpito il Nord Ovest del Paese, e che solo in Piemonte da una stima iniziale ammontano a circa 1 mld di euro, avevamo chiesto al governo di intervenire subito con aiuti concreti. Il Cdm, dopo 20 giorni, mette sul piatto appena 15 mln di euro solo per il Piemonte, una cifra ridicola che non copre nemmeno le spese per i lavori di somma urgenza”



Così la nota del senatore Giorgio Maria Bergesio e del deputato Flavio Gastaldi, i quali lamentano una più che disattenzione da parte del governo verso i territori duramente colpiti dal maltempo.



“Ancora una volta il Governo fa orecchie da mercante di fronte alle nostre richieste e si dimostra totalmente scollegato dalle realtà territoriali. Senza stanziamenti adeguati, la tratta ferroviaria Cuneo-Ventimiglia e il Traforo del Tenda, un'altra arteria viaria strategica gravemente danneggiata, non potranno riaprire e a farne le spese saranno ancora una volta le imprese e i cittadini con ricadute pesanti sull'economia del territorio. Il Piemonte è una regione virtuosa ma con l'incognita pandemia e una stagione sciistica già abbondantemente compromessa, è necessario che il Governo si rimbocchi le maniche”



Ritenuti inoltre insufficienti i fondi arrivati da Roma: “Di fronte a un'emergenza così grave non ci accontentiamo delle briciole. Continueremo a vigilare e sollecitare il Governo perché sia dato il giusto riconoscimento a un territorio gravemente danneggiato, che con la sola forza dei cittadini, dei volontari e delle amministrazioni comunali si è immediatamente dato da fare confidando nelle promesse roboanti dell'Esecutivo"