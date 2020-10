Marene, Pietro Pelissero torna a casa dopo otto mesi di ricovero in ospedale per Covid

Pietro Pelissero ha vinto la sua battaglia contro il Covid 19. È tornato a casa oggi, dopo essere stato ricoverato in ospedale l’8 marzo, fu il primo caso di contagio tra i cittadini.

Dopo otto mesi, Pelissero, classe 1947, è stato accolto nella sua casa di Marene addobbata con uno striscione “Bentornato Pietro” e dove ad attenderlo c’erano famigliari e amici, tutti contenti di vederlo di nuovo in salute.

Un bel messaggio di speranza in un momento in cui i casi sono purtroppo tornati a salire anche a Marene, dove in primavera si era verificata un'impennata importante di contagi.

"L'Amministrazione dà il ben tornato a Pietro. Siamo davvero molto felici che sia nuovamente a Marene. Un abbraccio simbolico parte di tutti noi!"

Anche da parte di tutta la redazione di targatocn un augurio di bentornato!