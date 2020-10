Situazione preoccupante a Cuneo, curva di crescita dei contagi superiore a quella delle altre province piemontesi

Nuovo incontro del Centro Operativo Comunale, per analizzare l’andamento della curva dei contagi in città. Ad oggi a Cuneo sono 299 le persone positive (quasi il doppio della settimana scorsa) e 208 quelle in isolamento

Anche il dato su base provinciale desta preoccupazione, con un incremento della curva rilevante, superiore a quello delle altre provincie piemontesi (e paragonabile solo a quella di Torino).

Il COC sta dunque valutando tutte le misure per frenare l’aumento dei contagi, da mettere in campo se il trend confermasse l’incremento esponenziale che si vede attualmente.

Tra le prime decisioni assunte, l’annullamento del mercatino dei piccoli animali in programma domenica 25/10 presso il MIAC.

Non si esclude che nei prossimi giorni venga stabilito di annullare altre manifestazioni in programma in città.