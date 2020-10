Santa Vittoria d'Alba, una chiave realizzata a mano e una pergamena al maestro Gioachino Chiesa

Con una chiave realizzata interamente a mano che riproduce il castello di Santa Vittoria d'Alba ed una pergamena con su la motivazione "per il prestigio conseguito in campo artistico a livello internazionale, l'attenzione, la valorizzazione e la visibilità data al nostro paese con la donazione delle sue opere in gesso" l'amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro Gioachino Chiesa.

Figlio di un restauratore, inizia sin da piccolo a scolpire fino a completare gli studi presso l'Accademia delle Belle Arti ed iniziare la sua attività artistica negli anni '60 con mostre in Italia e all'estero. Centinaia le opere realizzate e presenti in musei e gipsoteche come quelle dedicate: ai caduti nel cimitero di Bra, ai quattro carabinieri nel cimitero di Volpiano, a Padre Pio a Bra, ed una Via Crucis per la chiesa dell'istituto Ferrero della città di Alba.