Serie D: Bra-Vado rinviata a data da destinarsi

Nuovo rinvio in Serie D: Bra-Vado, in programma domenica 25 ottobre allo Stadio Bravi, sarà disputata un un'altra data.

La nota ufficiale del club giallorosso

Il Dipartimento Interregionale comunica che: a seguito di richiesta inoltrata dal Vado, preso atto della documentazione allegata, proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dall'Azienda ZF, tenuto conto del Protocollo predisposto dall'ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie; per cause di forza maggiore Bra-Vado (in programma domenica 25 ottobre alle 14,30 all'Attilio Bravi e valida per la sesta giornata d'andata del girone A di Serie D) è stata rinviata a data da destinarsi.