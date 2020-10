Coldiretti Cuneo: questa domenica ad Alba "Sapori d'Autunno" in sicurezza con Campagna Amica

Domenica 25 ottobre si prepara ad Alba un altro gustoso appuntamento firmato Coldiretti Campagna Amica dopo quello di domenica scorsa, nell’ambito della 90esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco, con particolare attenzione a tutte le disposizioni anti Covid vigenti.

Per l’intera giornata sarà allestito in piazza Snider, antistante l’ex Tribunale, il mercato contadino di Campagna Amica offrirà ad albesi e visitatori un’ottima occasione per conoscere e dialogare con i produttori, per apprezzare la sapienza di chi coltiva la terra e fare una spesa genuina, di qualità e consapevole, oltre che in sicurezza.

Sotto i gazebo gialli che contraddistinguono i produttori della rete Campagna Amica, andrà in scena una vasta gamma di prodotti a Km zero, che racconteranno uno spaccato importante di agricoltura Made in Italy fra vini di Langhe e Roero, formaggi, salumi, miele, cereali, farine, ortofrutta di stagione e trasformata.

“Produttori agricoli Campagna Amica da tutta la Provincia, ma anche dal Torinese e dall’Astigiano, porteranno in città un tripudio di tipicità locali, alcune certificate biologiche, nel segno dell’eccellenza agroalimentare e del consumo consapevole per acquisti di valore, nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza” spiega Cesare Gilli, Segretario di Coldiretti Alba.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it​