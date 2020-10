Dopo 12 anni dai fatti, la scorsa settimana è stato arrestato e rinchiuso al Cerialdo di Cuneo.

A dare esecuzione al mandato di cattura è stata la polizia di Stato, che ha condotto in carcere un uomo di 56 anni residente Saluzzo, condannato in via definitiva per violenza sessuale su minori.

A pronunciare la sentenza il tribunale di Torino. Dovrà scontare una pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione.