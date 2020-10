8 validi motivi per cui dovresti avere un defibrillatore in azienda o a casa

Ogni anno 60mila persone nel nostro Paese hanno un infarto improvviso. Nel 70% dei casi questo succede in presenza di altre persone e, ahimè, solo nel 15% dei casi qualcuna di queste comincia una manovra di rianimazione cardiopolmonare. Eppure intervenire subito in qualche modo sarebbe importantissimo: è meglio un intervento fatto da mani non esperte che non fare niente, perché quantomeno si dà qualche possibilità al soggetto di sopravvivere (statisticamente si parla del doppio e del triplo delle possibilità).

In un arresto cardiaco il cuore smette improvvisamente di battere, di pompare, cioè, sangue ad organi e tessuti, facendo così mancare loro ossigeno. I danni del perdurare di questa situazione sono ovvi, è per questo che anche se si chiamano i soccorsi subito è opportuno intervenire, riducendo al minimo i danni. Tutto è più facile ovviamente se si ha a disposizione un defibrillatore, apparecchio ancora troppo poco diffuso ma, specie negli ultimi anni, consigliato in casa, nelle aziende, nei supermercati.

Dove si compra e quanto costa il defibrillatore

Il defibrillatore ha un costo variabile in base al tipo di dispositivo, a dove lo si compra, al marchio. Per trovare i migliori prezzi è consigliabile di solito acquistare un defibrillatore online . Anche sul web, infatti, si possono trovare prodotti di alta qualità dei migliori brand del settore.

I prezzi variano da circa 400 euro a oltre 1.000 euro: la gamma di prodotti, diciamo, è molto ampia. Tutto dipende dal contesto a cui è destinato. Certo è che di solito è bene non andare troppo al risparmio per ovvi motivi. Si aggiunga che di solito è un articolo che si compra una sola volta di norma, a meno che non passino molti, molti anni dall'acquisto e si rischi che il prodotto non funzioni più.

Perché dovresti comprare un defibrillatore per te o per la tua azienda?

1) Motivi etici/sociali: Con un defibrillatore puoi salvare una vita, si tratta quindi di un acquisto positivo dal punto di vista etico e sociale. L’arresto cardiaco può verificarsi per molti motivi, anche se non si hanno particolari patologie cardiache.

2) Tutelare se stessi: Un defibrillatore può fare la differenza fra la vita e la morte non solo per gli altri, ma anche per te, perché potresti essere proprio tu ad averne bisogno.

3) Non c’è tempo! Una persona con arresto cardiaco ha ogni minuto il 10% in meno di possibilità di sopravvivere. Se il cuore non riprende a pompare sangue nel giro di 5 minuti i danni al cervello già ci sono. In 10 minuti la persona ha meno del 2% di possibilità di sopravvivere.

4) Perché puoi essere più veloce dei soccorsi! Anche se chiami i soccorsi, non saranno mai così veloci come potresti essere tu con un defibrillatore a disposizione. Ci vogliono di media 10 minuti per un intervento, anche di più e spesso è già troppo tardi.

5) Il defibrillatore è il metodo migliore d’intervento. Anche se qualcuno dei presenti in situazione d'emergenza ha la capacità di effettuare un massaggio cardiaco, questo non è efficace come può esserlo un defibrillatore, anche se in mancanza di questo le manovre restano fondamentali.

6) Facile impiego! I defibrillatori automatici e semiautomatici (i più venduti per aziende e per privati) si utilizzano in modo molto semplice, anche senza patentini o esperienza medica.

7) Sicurezza e responsabilità: avere un defibrillatore vuol dire rendere la propria casa, la propria azienda, il proprio locale, un luogo sicuro per sé e per gli altri. Per questo è dimostrazione di lungimiranza, responsabilità e rispetto.