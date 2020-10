Come comprare azioni nel 2020 mediante conti di intermediazione

Nell'anno 2020 e non è mai stato così facile entrare in borsa.

La prevalenza di Internet ha reso possibile fare trading in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo.

Mediante smartphone e applicazioni è possibile gestire il proprio denaro ed effettuare transazioni sui mercati finanziari tenendo sotto controllo l’andamento dei nostri investimenti.

Se il tuo obiettivo è comprare azioni con questo articolo imparerai come fare, a partire dalle basi e cioè capire cos’è e come funziona un conto di intermediazione.

Se vuoi approfondire questo argomento e iniziare presto a comprare azioni ti consiglio una guida su invezz.com in cui vengono esposte alcune importanti informazioni sulle azioni che sicuramente ti aiuteranno a muovere i primi passi in questo entusiasmante mondo.

Cos'è un conto di intermediazione?

Un conto di intermediazione è un tipo specifico di conto che ti consente di acquistare e vendere investimenti. Prima depositi una somma di denaro nel tuo conto di intermediazione e poi puoi comprare azioni o venderle, così come altri titoli.

I conti di intermediazione sono generalmente gestiti da società di intermediazione o società di investimento.

In poche parole, i broker trattengono i tuoi investimenti e fungono da intermediario tra te e i titoli che desideri acquistare o vendere. Gli individui e le società che gestiscono i tuoi investimenti sono chiamati agenti di borsa.

I conti di intermediazione ti danno accesso a una serie di tipi di investimento come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, trading forex, gestione della liquidità e altro ancora. Il vantaggio principale dei conti di intermediazione è che hai accesso a tutti i tipi di investimenti sotto la guida di broker esperti e hai accesso a un'interfaccia che semplifica il trading.

I conti di intermediazione aperti da una società di intermediazione di solito vengono forniti con una sorta di guida esperta in modo da poter gestire in modo responsabile i tuoi fondi. Molte società di intermediazione gestiscono tutti gli investimenti con un input minimo da parte del proprietario dell'account.

Come funzionano i conti di intermediazione?

I conti di intermediazione hanno un funzionamento molto semplice.

Innanzitutto, si finanzia il conto di intermediazione depositando fondi dal proprio conto corrente o di risparmio oppure da un altro conto di intermediazione.

Una volta che hai i fondi accreditati, puoi investirli in vari titoli. La società di intermediazione prende una piccola commissione per ogni ordine di acquisto o vendita. La maggior parte delle società di intermediazione ha tre tipi di commissioni:

Commissione di intermediazione

Commissione di transazione: i broker addebitano anche una commissione ogni volta che acquisti o vendi azioni. Di solito, le commissioni di transazione sono forfettarie ma possono variare a seconda dell'azienda.

Commissione di gestione: se il tuo account è gestito direttamente da un agente di cambio, dovrai pagare una commissione di gestione. Le commissioni di gestione sono generalmente una percentuale fissa del patrimonio gestito totale.

L'importo delle commissioni che pagherai dipende dal tipo di broker che hai e da quanti e quali servizi offre.

A questo punto?

Ora che sai che cos'è un conto di intermediazione sei pronto a comprare azioni per la prima volta.

Devi capire però che comprare azioni comporta una serie di passaggi preliminari che non puoi evitare quali: fissare un tuo budget personale, scegliere il broker giusto per te, decidere quali azioni comprare e così via.

In bocca al lupo!