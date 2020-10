Dal Banchiere scrittore, pioniere dell'educazione finanziaria, un forte video-appello nel segno dell'educazione civica: "Portate la mascherina, sempre e correttamente"

O si rispettano tre regole comportamentali minime, o dalla pandemia in corso non usciremo più. È questo, forte e chiaro, l'appello nel segno dell'educazione civica e comportamentale, che proviene da Beppe Ghisolfi, Banchiere scrittore e pioniere storico dell'educazione finanziaria impartita fra lezioni dirette e opere librarie di Aragno a molte migliaia di studenti e di famiglie ogni anno.

Il Banchiere Ghisolfi, spesso in viaggio per motivi connessi ai propri mandati e incarichi istituzionali, utilizza per senso civico ogni volta che gli sia possibile i mezzi pubblici, a partire dai treni dove constata in prima persona il non rispetto di nessuna di tali regole, dall'errato utilizzo della mascherina fino alla rinuncia della stessa quando un passeggero parla (lungamente) al cellulare.