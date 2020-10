Lotteria Italia, perché non provare a vincere?

Anche quest'anno è tornato l'abituale appuntamento con la Lotteria Italia, uno dei concorsi a premi più conosciuto e più apprezzato dai cittadini della nostra penisola.

I giochi a premi ai tempi della pandemia

Nonostante si stia attraversando uno dei periodi più difficili mai vissuti negli ultimi tempi, non solo a livello nazionale ma addirittura a livello mondiale, i biglietti della Lotteria Italia incontrano ancora il gradimento della maggior parte della popolazione italiana. Probabilmente proprio a causa delle difficili condizioni economiche che il Covid 19 ha causato nella maggior parte delle famiglie, la speranza di poter vedere migliorata la situazione delle proprie finanze improvvisamente e tutto di un colpo grazie ad una vincita inaspettata, oggi più che mai si fa strada nella mente e nei cuori di numerosissimi italiani.

Già dallo scorso 14 settembre, è possibile acquistare i biglietti della Lotteria Italia, ad un costo di euro 5 cadauno, in qualsiasi punto Lottomatica presente su territorio nazionale. L'importante è verificare che sul biglietto siano ufficialmente presenti sia il logo che il simbolo Lottomatica, a testimonianza della validità del documento. Purtroppo, come ogni anno, potrebbero girare sul mercato biglietti falsi, distribuiti illecitamente tramite canali illegali e non riconosciuti dallo Stato.

Come funziona la Lotteria Italia

La Lotteria Italia è un gioco molto semplice: si tratta di un gioco a premi con un'unica estrazione prevista sempre nello stesso giorno dell'anno e più precisamente il 6 gennaio. Durante l'Epifania vengono, dunque, estratti i numeri del biglietto vincente il cui premio corrisponde ad una ricompensa di ben 5 milioni di euro, sufficienti a trasformare in meravigliosa la vita di qualsiasi persona. Oltre al primo premio, sono previsti poi tutta una serie di premi di prima e seconda categoria, definiti di consolazione, il cui importo è tutt'altro che di poco conto.

Ma come avviene esattamente l'estrazione?

Tutto accade a partire dalle ore 21,00 a Roma nella sede ufficiale delle lotterie nazionali. Da ognuna delle 6 urne presenti in sala viene estratta una biglia riportante il numero che andrà a comporre la serie vincente. L'estrazione avviene alla luce del sole, in diretta sui canali Rai (radio televisione italiana) ed i numeri vincenti vengono poi successivamente pubblicati anche su tutti i quotidiani e sui siti on line che si occupano di informazione, nonché ovviamente sul sito ufficiale di Lotteria Italia e di Lottomatica.

Lo storico legame con la trasmissione Soliti Ignoti

Alla Lotteria Italia è abbinata oramai da anni l'estrazione dei premi giornalieri durante trasmissione i Soliti Ignoti.

Si tratta di un modo aggiuntivo di regalare emozioni uniche e premi speciali ognuno del valore di 10.000 euro a chi ha riposto nel biglietto di questo concorso a premi i suoi sogni e le sue speranze. Non bisogna, dunque, perdere l'appuntamento con le puntate del programma per verificare la corrispondenza dei numeri che vengono annunciati con quelli dei tagliandi dei propri biglietti.