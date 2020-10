Il ristorante "Il Quadrifoglio" di Caraglio, chiuso in via precauzionale nei giorni scorsi, da oggi è riaperto in totale sicurezza

Pochi giorni di verifica. La chiusura del locale, il Ristorante Il Quadrifoglio di Caraglio, soltanto in via precauzionale, in quanto il dipendente risultato positivo al Covid-19 nelle ultime due settimane non aveva in realtà lavorato. La filosofia di serietà e sicurezza per tutti ed oggi la riapertura del locale

Il proprietario Guido Riba: “Sapevo di creare molto allarmismo e mi dispiace. Per me è importante avere cura, fare al meglio il mio mestiere. Ci tengo a garantire la sicurezza, maggiormente ma non soltanto in questo periodo, ai miei dipendenti ed a tutti i clienti del mio locale. È questione anche di riconoscenza!”

Il Ristorante “Il Quadrifoglio” di Caraglio ha fatto una scelta che forse pochi locali avrebbero fatto: scoperta la positività al Covid-19 di uno dei suoi dipendenti, ha deciso di chiudere.

Nulla di strano in questo anzi, tutto come previsto dalle normative, se non che nelle ultime due settimane il dipendente in questione non aveva in realtà lavorato presso il locale.

La decisione quindi esclusivamente in via precauzionale, sapendo del non contatto con la persona risultata positiva ma con la filosofia di serietà e sicurezza per tutti, dipendenti e clienti del locale. Pochi giorni, il tempo necessario per eseguire al personale il tampone, verificando che non ci fosse alcun pericolo.

Nessun caso di positività riscontrato. Il Quadrifoglio da oggi è riaperto, pronto ad accogliere i suoi clienti!