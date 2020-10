Anticipato alle ore 18 il concerto “Ricordando Pavese nel 70° della morte”

Sabato 31 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo Taffini (g.c. Banca CRS) a Savigliano per ricordare il Poeta di Santo Stefano Belbo scomparso nel 1950 il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio organizza il concerto “Ricordando Pavese nel 70° della morte”. Il soprano Maria Claudia Bergantin e la pianista Ancuza Aprodu saranno interpreti di nuove musiche di Enrico Correggia, Luigi Giachino, Antonello Lerda e Rita Portera composte su testi di Cesare Pavese in programma con musiche di Mussorgskij.



Nella serata saranno anche presentati due volumi dedicati al Poeta, recentemente pubblicati da Enrico Correggia e Franco Vaccaneo.



L'ingresso è gratuito, e, in osservanza alle attuali norme, con prenotazione presso il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, dal lunedì al venerdì (ore 14-19) tel.: 0172-712269.