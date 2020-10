In Valle Maira domani mattina un’escursione lungo il sentiero del Podio

“Vogliamo riprendere in mano quel filo che collega ogni azione, che da un senso alle cose. Vogliamo vedere e assaporare il frutto delle buone intenzioni e del duro lavoro, vogliamo tornare a ciò che è tangibile.”



All’insegna della montagna e dei suoi prodotti, guidati da chi la vive tutto l’anno. Questa la proposta per grandi e piccini promossa dall’ufficio turistico della Valle Maira, gratuita grazie al progetto Interreg-Alcotra PLUF e prevista per domani, sabato 24 ottobre 2020.



Partendo alle ore 9:00 da San Damiano Macra, l’avvio per una giornata camminando lungo il sentiero del Podio di San Damiano Macra, in bassa valle Maira, scoprendo come trascorrono le giornate le capre ed i pastori dell’azienda agricola/agrituristica Lo Puy - La Chabrochanto.



Sarà un addentrarsi in un percorso ad anello tra i boschi di castagno e radure per poi, tornando al Podio (Puy in Occitano), l’essere accompagnati a visitare la stalla e terminare l’esperienza con una degustazione dei formaggi caprini a latte crudo prodotti dall’azienda.



La prenotazione è obbligatoria, con un numero massimo consentito di 15 persone e nel rispetto di tutte le misure atte a contenere la diffusione del contagio Covid-19. Verrà garantito il trasporto da e verso il punto di partenza. Per i partecipanti la possibilità di acquistare i prodotti in azienda come anche, in loco, di una ricca degustazione (euro 7,00 a persona).



Prenotazioni e maggiori informazioni su sito www.lopuyvallemaira.it.