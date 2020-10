Notti delle streghe: sabato 31 ottobre a Rifreddo al pomeriggio ci sarà la passeggiata Naturalistico-magica ed alla sera lo spettacolo al Monastero

Nonostante il Coviud-19 le streghe tornano a Rifreddo in Valle Po sabato 31 ottobre. Certo l’appuntamento più terribile dell’anno non sarà quello solito ma di sicuro anche nel 2020 si faranno strani incontri. La serata clou si terrà, infatti, a numero contingentato interamente presso il duecentesco monastero di Santa Maria della stella.

Tema dell'edizione saranno le vicende del 1495 narrate nei famosi processi alle streghe di Rifreddo tuttora conservati negli archivi comunali. Più in dettaglio la serata si baserà sulla ripetizione di uno spettacolo a cadenza di 45 minuti. Tempo in cui ci sarà anche un momento di presentazione dell'iniziativa. La stessa, infatti, prevede le passeggiate Naturalistico-magiche al pomeriggio a partire dalle 14.30, l'evento di cui sopra e poi la realizzazione di altre scene inerenti al tema delle streghe che verranno messe in rete a partire dal mese di novembre.

“L'idea - ci spiega il primo cittadino - è quella di fare un'edizione compatibile con l'attuale situazione sanitaria e creare una documentazione storica sulle nostre Notti delle streghe. Quindi, purtroppo, niente grandi masse di persone ma un evento esclusivo per un numero limitato e tracciabile di partecipanti e poi la possibilità per tutti di fruire del nostro terribile percorso sul portale delle streghe, sui canali social e online in modo virtuale. Ovviamente questo ci darà anche la possibilità di filmare con la dovuta tranquillità e strumenti adatti l'intera manifestazione e lasciare una traccia video di ciò che sono Le notti delle streghe. Approfitto dello spazio per dire che la serata del 31 sarà qualcosa di unico e che per la stessa occorre prenotare velocemente in quanto i biglietti si esauriranno molto velocemente”.

Come di consueto maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.lenottidellestreghe.it. Portale da cui si anche accedere al link per le prenotazioni.