BRC Racing Team sul circuito di Spa-Francorchamps: penultimo appuntamento con il TCR Europe

Prende il via questo weekend sul circuito belga di Spa-Francorchamps il penultimo appuntamento con la stagione 2020 del TCR Europe.

Per BRC Racing Team ed i piloti Daniel Nagy e Mato Homola si tratta di un’occasione imperdibile per confermare i buoni risultati ottenuti finora, soprattutto dopo le ottime prestazioni di Barcellona, e rientrare nella rosa dei contendenti al titolo.

La partita resta aperta anche per il titolo costruttori, con BRC Racing Team ora in quarta posizione in classifica.

Conseguenza delle ottime prestazioni espresse in qualifica a Barcelona, sul circuito delle Ardenne, che questo weekend ospiterà anche la “24 ore di Spa”, Mato e Daniel dovranno dare il massimo per aggirare un ulteriore ostacolo: il compensation weight che appesantirà le loro Hyundai i30N TCR.

Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Racing Team, dichiara: “A Barcellona abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni, cogliendo un’ottima pole position e un buon terzo posto nelle qualifiche. l risultati poi espressi in gara sono stati discreti, ci è purtroppo mancato un ulteriore miglioramento di concretezza e consistenza necessario per competere davvero per il titolo. Spa deve vederci ulteriormente migliorati su questi aspetti con l’obiettivo di giocarci poi tutto nell’ultimo evento del campionato”

L’ungherese Daniel Nagy commenta: “Finalmente ho ottenuto un buon risultato in qualifica a Barcellona nell’ultimo weekend di gara, punto quindi a replicare queste performance a Spa. Anche se questa volta avremo 60 kg di compensation weight, il nostro obiettivo in qualifica è rientrare comunque nella top 10. Le alte probabilità di pioggia potrebbero esserci di aiuto per questo evento. Finora ho segnato punti in ogni gara, grazie a questo sono ancora in lizza per il titolo”.

Il compagno di squadra, lo slovacco Mato Homola, dichiara: “Dopo la pole position a Barcellona e due qualifiche precedenti in cui sono stato il più veloce tra le Hyundai, sono molto motivato per l’evento di Spa con BRC Racing Team. Avremo 60 kg aggiuntivi che non ci aiuteranno sui rettilinei, ma sono sempre stato veloce su questo circuito. Mi piace molto questo posto, un circuito adrenalinico ma pieno di storia. Sono impaziente e incrocio le dita!”.