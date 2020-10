Lopreiato (Pd) sui parcheggi di Borgo Marene: "Problema da affrontare ma con meno aggressività e più senso civico"

Premesso che, durante la corrente consigliatura, in più di un' occasione, il Sindaco di Savigliano ha reso noto prima e ribadito in seguito, che per cause non dipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale, il territorio Saviglianese lamenta la carenza di organico di vigili urbani i quali, per questo motivo, non sono nelle condizioni di monitorare tutto il territorio Saviglianese. Questa mancanza purtroppo permette a molte persone, soprattutto saviglianesi, di abusare di questa situazione con parcheggi aldifuori delle aree consentite che siano esse libere o a pagamento. Quindi il gruppo Savigliano 2.0 pone un problema reale, quello della disciplina degli automobilisti. Essendo io un convinto utilizzatore della bicicletta ed avendo più volte sentito anche in sede comunale demonizzare l'utilizzo di questo strumento, finalmente registro positivamente che l'attenzione di Savigliano 2.0 va anche a focalizzarsi sugli automobilisti indisciplinati.

Ciò che invece non posso condividere è il tono dell'interrogazione, che tende a demonizzare i lavoratori dell'Alstom ed in particolare quelli che non sono residenti in Savigliano, unici e veri imputati del parcheggio selvaggio. Orbene, i lavoratori dell'Alstom, per fortuna, non sono tutti extrasaviglianesi, ci sono anche molti saviglianesi che pagano le tasse a Savigliano, esattamente come i residenti in borgo Marene e per i quali l'interrogante rivendica l'univoco diritto di parcheggio. Se tutti avessimo questa visione ridotta dei diritti del singolo cittadino e dei suoi doveri verso la collettività saremmo tutti intrincerati nelle nostre abitazioni, per fortuna non siamo tutti cosi. Io per esempio abito in un quartiere ricco di negozi e non parcheggio quasi mai l'auto sotto casa perché chiunque ne abbia necessità possa parcheggiare per andare a fare gli acquisti di cui ha bisogno. Non mi sono mai posto il problema di capire se qualcuno di coloro che usufruisce di questi parcheggi possa risiedere in borgo Marene, perché se anche così fosse, sarei ben lieto di lasciargli il posto libero. Per ciò che riguarda il parcheggio dedicato ai dipendenti Alstom, l'interrogazione sottintende una quesitone corretta e cioè : perché i dipendenti Alstom non posteggiano nel parcheggio loro dedicato? A questa domanda ci sono molte risposte, per esempio la sua scomodità, il fatto che sia su terra e ghiaia e con tempo piovoso ci s'infangano i piedi, perché chi fa il primo turno alzandosi molto presto trova un parcheggio pubblico più vicino e vi posa l'auto perché così facendo non infrange il codice della strada, per qualcun' altro magari è necessario giungere al lavoro all'ultimo minuto perché deve portare i figli a scuola o cudire un genitore malato o perché qualcuno è poco fortunato ed ha qualche problema di mobilità e quindi cerca il posto più vicino possibile allo stabilimento, altri ancora accettano il rischio di pagare le multa mettendo l'auto in zona disco orario. Certo è che quel parcheggio fu realizzato in emergenza quando l'Alstom di Savigliano aveva 1.400 dipendenti a libro paga e decise di dismettere il parcheggio interno alla fabbrica, forse ora che i dipendenti sono meno di 1000 l'azienda potrebbe pensare di realizzare un parcheggio entro le proprie mura. Tuttavia l'argomento non può essere affrontato puntando il dito sui presunti cattivi ma bisognerebbe farlo con meno aggressività e con più senso civico.