Maltempo, Martinetti: "Da Lega polemiche surreali, il Governo ha risposto rapidamente. Il vero problema sono le leggi leghiste che devastano il territorio"

Surreali le polemiche di alcuni esponenti leghisti in merito agli interventi del Governo in favore delle zone piemontesi alluvionate.

Da subito l’esecutivo nazionale ha dimostrato grande attenzione nei confronti del Piemonte, con sopralluoghi di esponenti di Governo e del capo della Protezione civile Borrelli. I 15 milioni stanziati sono solo una prima e minima parte dei fondi destinati alle nostre terre.

I Leghisti dovrebbero piuttosto pensare alle norme che hanno approvato in Consiglio regionale del Piemonte. Ad esempio la cosiddetta legge “Riparti Piemonte”, un provvedimento effetti devastanti per l’ambiente, il paesaggio e la sicurezza del territorio. Una vera e propria colata di cemento che avrà come effetto quello di aumentare a dismisura i danni da eventi alluvionali.