Parcheggi in Borgo Marene a Savigliano, querelle tra i consiglieri De Lio e Lo Preiato

Rispondo alla lettera del consigliere Lopreiato chiedendogli di andare a sentire l’audio del mio intervento sull’interrogazione in questione.

Probabilmente non era attento quando sono intervenuto perché le mie parole sono state: “Non ce l’ho assolutamente con i lavoratori dell’ALSTOM ma credo che bisognerebbe regolare la presenza di autovetture in quella zona per rispetto dei residenti che non riescono a parcheggiare neppure davanti a casa loro.”