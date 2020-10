Ue, Bergesio (Lega) "Carne finta umilia nostri allevatori, è segno irrilevanza governo"

"La decisione dell'Ue di mantenere la denominazione hamburger anche per la fake meat è davvero una doccia fredda che sottolinea ancora di più l'irrilevanza del nostro governo nelle istituzioni europee. Si tratta di una decisione che oltre ad umiliare il lavoro di migliaia di agricoltori e produttori italiani del settore dell'allevamento che chiedono solo di essere riconosciuti e rispettati, e lede il diritto del consumatore a un'informazione consapevole. La prima vera etichettatura è usare i termini corretti sulle tipologie dei prodotti non confondere il consumatore con contenuti diversi rispetto ai nomi originali per abusare della sua buona fede". Lo scrive in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e capogruppo in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.