Giro d'Italia: la 20^ tappa passa anche da Savigliano

Sabato 24 ottobre, la carovana rosa del Giro d’Italia, per la 20^ tappa del suo 103° giro, la Alba - Sestriere, transiterà anche per i Comuni di Marene e Savigliano, per proseguire poi sulla S.P. 156 sino alla rotatoria del Termine di Villafalletto dove svolterà a destra in direzione Saluzzo.

Nei Comuni di Marene e Savigliano il transito dei corridori è previsto intorno alle 11:45 e le strade interessate dal passaggio verranno chiuse al traffico dalle ore 10:00 circa, sino a 15 minuti dopo il passaggio del fine corsa.

La carovana arriverà da Alba lungo la S.P. 662, entrerà in Marene da Via Marconi, proseguirà per il centro cittadino su Via Roma e Via Savigliano per tornare sulla S.P. 662.

Entrerà in Savigliano da Via Alba, proseguirà su Via Corridoni, C.so XXIV Maggio, Viale Piave, Via della Morina; superato il ponte sul torrente Maira i corridori svolteranno a sinistra sulla S.P. 156 in direzione del Santuario della Sanità e proseguiranno sulla provinciale verso le frazioni di San Salvatore e Cavallotta.

Per consentire il passaggio verso l’ospedale di Savigliano verrà sospeso il senso unico in Via Agostino Botta e ripristinato il doppio senso di marcia alle sole autovetture, in modo tale che si possa raggiungere l’ospedale da Borgo Marene.

Per i due centri abitati, il Comando di Polizia Locale dell’Unione Terre dalla Pianura ha già emesso l’ordinanza con la quale è stato anche previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 le ore 12.30 su tutte le strade e pertinenze lungo il percorso della manifestazione.