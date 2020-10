Volley A2/F: Il Covid ferma quattro gare su cinque del girone Ovest! Confermata solo Sassuolo-Lpm Bam Mondovì!

Aumentano i casi di positività nei gruppi squadra delle società del girone Ovest di serie A2 di Volley Femminile. Dopo i primi casi registrati nel Cus Torino e nel Club Italia Crai, nelle ultime ore si sono aggiunti le dodici positività comunicate dall’Acqua & Sapone Roma e una in casa Eurospin Pinerolo.

Le notizie giunte dalla Capitale, inoltre, hanno messo comprensibilmente in apprensione anche la Futura Busto Arsizio, che domenica scorsa è scesa in campo proprio contro la Roma. A questo punto la Lega avrebbe deciso, così come riportato da Malpensa24, di rinviare la gara contro Olbia a titolo precauzionale. Sta di fatto che solo una delle cinque partite in programma per il settimo turno di Regular Season è stata confermata ed è quella che riguarda proprio la Lpm Bam Mondovì, impegnata nella trasferta in casa del Sassuolo.

Le pumine e lo staff tecnico nelle ultime ore si sono sottoposti al consueto tampone di controllo settimanale, che ha dato per tutti esito negativo. Anche la situazione in casa Sassuolo al momento è tranquilla e pertanto il match è confermato. Le gare del settimo turno rinviate a causa Covid sono le seguenti:

Acqua & Sapone Roma-Exacer Montale

Sigel Marsala-Eurospin Pinerolo

Cus Torino-Club Italia Crai

Futura Busto Arsizio-Hermaea Olbia