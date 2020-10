Cassa integrazione ai lavoratori della Stamperia di Govone: l’Inps precisa

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.





Gentile direttore,

in merito all’articolo pubblicato il 21 ottobre su "La Voce di Alba" dal titolo “Stamperia di Govone: la cassa tarda ad arrivare per i lavoratori ex Miroglio” , si ritiene necessario fare alcune precisazioni nel merito.



Trattandosi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria l’Istituto non può che operare sulla base di uno specifico decreto di autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per l’Azienda in oggetto tale decreto di autorizzazione è stato emanato il 21/09/2020 per il periodo 01/08/2020-31/07/2021.



In data 24/09/2020 è pervenuta all’Istituto la domanda dell’azienda, conseguente all’emanazione del Decreto, che è stata autorizzata dalla Sede Inps territorialmente competente il 14/10.



Si resta pertanto in attesa di ricevere, da parte dell’azienda, i modelli telematici coi dati indispensabili per disporre i pagamenti (da contatti odierni per le vie brevi con l’azienda abbiamo avuto rassicurazioni di un invio a strettissimo giro).



Non appena tali modelli perverranno all’Inps verranno, con immediatezza, disposti gli accrediti ai lavoratori interessati.



Giovanni Firera,

responsabile Comunicazione

Informazioni Istituzionali

e Relazioni con il Pubblico



Direzione Piemonte

Istituto Nazionale Previdenza Sociale