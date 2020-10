Aprono i corsi gratuiti al CNOS Fap di Saluzzo per disoccupati maggiorenni

Al CNOS Fap (Centro nazionale opere Salesiane) di Saluzzo in via Griselda 8, sono aperte le iscrizioni a due corsi pomeridiano/serali aperti a disoccupati maggiorenni; i corsi, entrambi da 600 ore con 240 ore di stage in azienda, rilasciano la Qualifica professionale e sono gratuiti perché finanziati dalla Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.

I percorsi sono:

- Addetto Panettiere/Pasticcere (con nozioni di Pizzeria);

- Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative: una figura in grado di pulire/detergere/sanificare, rifare le camere, fare accoglienza, preparare e servire le colazioni sia in strutture ricettive di tipo turistico, ma anche in tutte quelle strutture in cui sia necessario fare le mansioni indicate (case di riposo, rsa, comunità, agriturismi, etc..).

Sia durante il corso che al termine, gli iscritti saranno seguiti ed aiutati dallo Sportello per i servizi al lavoro, interno alla sede, per valutare un inserimento lavorativo.

Le lezioni si svolgeranno in presenza se la situazione lo consentirà, altrimenti in parte in FAD relativamente alla parte teorica) ed in parte in presenza (per la parte pratica di laboratorio e stage). I corsi al oggi sono approvati in attesa di finanziamento: gli iscritti saranno sottoposti ad una semplice prova preselettiva e ad un colloquio motivazionale.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi presso la sede di Saluzzo in via Griselda 8 con orario Lun/ven dalla 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, oppure potete mandare una mail a info.saluzzo@cnosfap.net o chiamare il numero 0175248285.