A San Michele Mondovì lo scalone di piazza Umberto I si illumina di rosa per la campagna LILT

Anche quest'anno il comune di San Michele Mondovì aderisce alla campagna campagna "Nastro Rosa LILT for Women 2020”, per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

San Michele ha deciso di illuminare lo scalone di piazza Umberto I, inaugurato a fine settembre, dopo i lavori di riqualificazione realizzati attraverso il "bando distruzione" della Fondazione CRC.

"E' un gesto simbolico in cui crediamo per davvero" - commentano dall'amministrazione - "Vogliamo confermare la nostra vicinanza alle donne che stanno combattendo questa battaglia. Sosteniamo con piacere le iniziative della Lilt, in particolar modo della sezione di Mondovi, con la quale siamo in contatto, grazie alla sua referente Paola Adone".