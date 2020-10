In aumento i contagi nel comune di Cervasca

I contagi da covid-19 sono in aumento nel nostro territorio del comune di Cervasca.

Attualmente risulta quanto segue:



- 23 concittadini sono positivi al virus COVID-19;

- altre 16 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza.



È vero che ogni giorno vengono effettuati più tamponi, ma è altresì vero che purtroppo identificano nuovi contagiati.



Tra i soggetti risultati positivi al test Covid - 19 ci sono giovani, meno giovani e nuclei famigliari a cui l’Amministrazione augura di non lasciarsi abbattere e di risolvere presto la situazione.



Dobbiamo rassegnarci a rispettare le norme anticontagio ovunque: al parco giochi, nei negozi, in chiesa, sui marciapiedi…



La responsabilità è di tutti i cittadini, ognuno di noi deve capire che stiamo attraversando un momento difficile perciò dobbiamo rinunciare agli incontri e agli assembramenti in modo da tutelarci e salvaguardare la scuola che affronta la quotidianità con impegno e in sicurezza.

Vista la situazione, oggi è stato riattivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) pertanto sarà possibile comunicare emergenze da Coronavirus o richiedere le consegne di spesa e farmaci a domicilio ai seguenti numeri di telefono (tutto verrà consegnato dai volontari dell’ A.I.B. - Protezione Civile a chi è in quarantena o in isolamento):

• 0171 – 684817 ufficio del comune;

• 3385789826.



Si richiede un sacrificio a tutti per evitare altre misure restrittive maggiori e per non dover sanzionare i comportamenti scorretti, ma restiamo fiduciosi con la speranza che questo periodo negativo finirà.



Il Sindaco

Enzo GARNERONE