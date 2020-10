L’Asl Alba Bra sospende le prestazioni non urgenti. Confermate quelle radiologiche e i prelievi ematici

L’Asl Cn2 di Alba e Bra informa i cittadini che, come da disposizione del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive della Regione Piemonte (Dirmei), a partire da lunedì 26 ottobre le Aziende Sanitarie Regionali dovranno riprogrammare le attività di ricovero e ambulatoriali, al fine di affrontare al meglio la seconda fase della pandemia da Sars-Cov2, avendo così a disposizione maggiori risorse umane per ricercare i contagiati, poterli seguire sul territorio e accogliere i numerosi cittadini che necessitino di ricovero ospedaliero.



Per questo, a far data da lunedì 26 ottobre :



- le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali non urgenti verranno sospese ;



- le prestazioni ambulatoriali e di ricovero già prenotate e non urgenti verranno riprogrammate appena possibile. I cittadini già prenotati per prestazioni ambulatoriali verranno avvertiti della sospensione della prestazione.



Si specifica che, presso la Asl Cn2, la sospensione non interesserà le prestazioni radiologiche ed i prelievi ematici, che continueranno ad essere eseguiti .



"Si confida – è l'appello che giunge dall'azienda sanitaria – nella collaborazione della cittadinanza perché il rispetto delle regole di distanziamento sociale, di igiene personale e di utilizzo della mascherina potrebbe risultare determinante per accorciare il periodo di sospensione delle prestazioni non urgenti".