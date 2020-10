Pianfei ha la sua panchina gigante, il sindaco Turco: "Grazie ai volontari"

Il comune di Pianfei ha finalmente la sua panchinona: rossa (colore che richiama la lotta alla violenza sulle donne, ndr) e con affaccio sul Monviso.

Il progetto, iniziato prima del lockdown, è stato posticipato di qualche mese a causa dell'emergenza sanitaria, ma da oggi, sabato 24 ottobre, la meraviglia del paesaggio naturalistico attorno al lago si potrà godere da una prospettiva diversa: seduti sulla big bench.

La zona dove è stata posizionata, verrà chiamata Belvedere e nelle prossime settimane verranno installate le paline con tutte le indicazioni per raggiungerla.

"Quest'opera è il simbolo dell'incredibile volontariato del nostro paese" - commenta il sindaco Marco Turco - "Tantissimi pianfeiesi, di concerto con il gruppo alpini, hanno collaborato per realizzare la panchina e posizionarla. Ringrazio tutti di cuore".

Non si terrà per il momento alcuna inaugurazione ufficiale in osservanza delle norme anti contagio, ma sul luogo della panchina, il primo cittadino aggiunge: "Si trova nei boschi vicino al lago ed è un vero incanto quando sei qui...Da qui ammiri il mondo e ti riempi il cuore di serenità e di amore per ciò che ci circonda".