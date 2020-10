Primo week-end di chiusura anche per Mondovicino: poche persone, alcune stupite delle serrande abbassate (FOTO E VIDEO)

Primo week-end di chiusura per i centri commerciali in Piemonte e dunque anche per Mondovicino.

Da oggi, sabato 24 ottobre, infatti, è entrata ufficialmente in vigore l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio che prevede la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali per contenere il diffondersi del Covid-19.

Parcheggi semideserti, ma, nonostante le nuove regole, alcune persone hanno provato lo stesso ad accedere ai negozi dell'outlet, trovandosi di fronte ai cancelli, giustamente chiusi dai gestori del parco commerciale.

Tra i pochissimi che non hanno saputo rinunciare a due passi a Mondovicino diversi giovani e anche qualche turista arrivato dalla Liguria che si è detto stupito di trovare tutti i negozi chiusi.

All'interno della galleria rimangono aperti i servizi considerati essenziali: supermercato, dentista, tabacchino e le attività legate alla somministrazione di cibi e bevande.