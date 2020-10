Il sindaco Bo dà lo "start" alla tappa del Giro d'Italia "Alba-Sestriere" (FOTO)

E' stato il sindaco di Alba, Carlo Bo, bandierina rosa in mano, a dare lo "start" alla 20esima e penultima tappa del Giro d'Italia, la "Alba-Sestriere".

Una tappa, inutile ricordarlo, fortemente segnata dall'emergenza pandemica che continua a non mollare la presa. Per ovvie ragioni, infatti, la tappa non è stata la solita e partecipata festa di sport che nell’autunno scorso l’Amministrazione albese si era immaginata nella sua originaria data primaverile.



La carovana del Giro d’Italia è tornata comunque ai piedi delle Cento Torri.

Dopo la partenza da Alba, la Tappa Bartali prevede la salita di Sestriere da percorrere tre volte, ultimo arrivo in quota della Corsa Rosa.



La corsa ha passato il "km 0" alle ore 11.09, con il gruppo forte di 133 corridori.