Camion carico di tronchi si ribalta sulla SS231, a Tetti Chiaramelli di Fossano

Risulta essere attualmente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale numero 231, all'altezza del chilometro 54, in località Tetti Chiaramelli, a Fossano.

Un camion adibito al trasporto di tronchi di legno si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco di Fossano, i tecnici Anas e i Carabinieri di Cervere.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono ancora in corso invece le operazioni per il recupero del mezzo: oltre ai soccorsi e all'Anas, sta lavorando anche il soccorso stradale Rivoira. Presenti due autogru per la rimozione del mezzo pesante.