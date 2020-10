Scontro tra due auto a Cherasco: feriti lievemente gli occupanti delle vetture

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, stamane, a Cherasco.

In pieno centro paese, due auto si sono violentemente scontrate all’angolo tra via Beato Amedeo di Savoia e via Carlo Alberto. La dinamica è al momento al vaglio delle Forze dell’ordine giunte sul posto per tutti i rilievi del caso.

Si apprende però che, come dimostrano le immagini, una Fiat 500L, dopo l’urto con una Mini Cooper, si è capottata su un fianco. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto il 118 con l’ambulanza da Bra e con l’elisoccorso decollato da Levaldigi, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

I pompieri hanno dovuto tagliare il vetro della “500” per estrarre gli occupanti della vettura. Tutti i coinvolti hanno, fortunatamente, riportato ferie lieve.