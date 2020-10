Casciola Gioielli raddoppia a Saluzzo e apre un nuovo show room di gioielli di tendenza

Saluzzo, il nuovo C-Side di Casciola Gioielli in piazza Risorgimento, 41

Con C-Side il secondo show-room che apre oggi sabato 24 ottobre alle 16, in piazza Risorgimento 41, a pochi passi dal Duomo, Casciola Gioielli, raddoppia la sua presenza a Saluzzo e, come afferma il titolare Fabrizio, rafforza il suo legame con la città.

“In controtendenza visto il periodo che stiamo vivendo, ho deciso di non fermarmi e di investire ancora sulla piazza dell’ex capitale del Marchesato, con cui ho avuto sempre un bel rapporto e dove la mia attività è presente anche in iniziative legate alla vita sociale e di solidarietà.

Alla clientela di Saluzzo, così attenta al bello e alla moda, cercherò di portare anche in questo nuovo spazio la mia scelta di marchi fashion”.

C. Side, multicorner moderno ed elegante dedicato ai gioielli di tendenza, "un prèt a porter by Casciola” propone i marchi più ricercati e prestigiosi della scena attuale di settore, come Pandora che da tanti anni manca a Saluzzo, insieme a Trollbeads, Raspini, Garmin e molti altri.

Il “fil rouge” che unisce Casciola Gioielli alla città prende forma alla fine degli anni ’80 quando Fabrizio Casciola, indirizzato dalla sua passione per l’arte, si iscrive all’ Istituto d’arte Amleto Bertoni. Da quegli anni di formazione scolastica il legame con Saluzzo si è fatto sempre più saldo e dopo 17 anni dall’apertura del primo negozio in corso Italia 33, oggi si rinnova ulteriormente con l’avvio di un nuovo ambizioso progetto all’interno del quale “la tendenza” si muove in “controtendenza”.

A partire da oggi, sabato 24 ottobre, il gruppo Casciola (con gioiellerie a Cuneo, Boves, Torino ) vanta dunque la presenza di due show room nel pieno centro cittadino.

Nel primo, in corso Italia la clientela sarà accolta dalla giovane Aurora Aime, da anni preziosa risorsa del team Casciola che con la sua esperienza saprà specializzare ulteriormente la vendita di gioielleria e diamanti.

Nel nuovo nato C-SIDE, Cristina R., Milena e Cristina B, saranno i volti di una realtà versatile e dinamica che segue il passo delle tendenze del momento.

Il negozio sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.

Telefono: 0175- 24 96 54. Le gioiellerie Casciola sono in mostra anche sul sito : https://www.casciolagioielli.com