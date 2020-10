Gustati le Pinse, le Pale e i Tegamini di QNEO, la nostra passione anche a casa tua!

QNEO, il primo ristorante di Cuneo in cui gustare le Pinse e le Pale della tradizione romana, i Tegamini della tradizione piemontese, da oggi è anche a domicilio!



Grazie alla collaborazione con Rapideat - servizio di consegna a domicilio solo per ristoranti selezionati - puoi gustare i nostri piatti, senza nemmeno dover uscire di casa.



Che piatti scegliere dal nostro menù?



Voglia di Roma? Scegli la Pinsa, una focaccia salata apprezzata già dagli imperatori, oppure la Pala, farcita anche all’interno per regalarti gusti estasianti e abbinamenti perfetti.



Voglia di tradizione piemontese? Scopri la novità del nostro menù il Tegamino, una gustosa chicca per il palato.



Tutte le nostre creazioni culinarie nascono da un mix di farine tra cui quella integrale e genuino lievito madre, per garantire alta digeribilità e autenticità.



Accompagna la tua scelta con la giusta bevanda: la lista di vini e birre artigianali è stata creata per esaltare il gusto delle nostre pietanze preparate a mano - il nostro staff è pronto a consigliarti l’abbinamento giusto!



Gustati i nostri piatti da casa tua, chiama subito il numero: 0171332685 oppure il 3388304759.



I nostri cuochi ti aspettano!



QNEO, #passioneper