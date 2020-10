Juventus U23: un progetto che cresce

Negli ultimi anni il mondo del calcio, soprattutto in Italia, ha imparato a conoscere – a proprie spese – l’importanza degli investimenti nei settori giovanili. In Paesi come la Spagna e la Francia sono state create le basi per avere settori giovanili organizzati ed in grado di sfornare talenti su talenti. Basti pensare ai vari Iniesta, Xavi, Pique, Ansu Fati, Mbappè, e così via.

Così con qualche anno di ritardo anche in Italia si è dato inizio a diversi progetti legati ai settori giovanili. Tra questi c’è la Juventus Under 23, un progetto nuovo che però cresce di anno in anno per la soddisfazione della società bianconera. La Juventus U23 è la prima “seconda” squadra in Italia e milita in Lega Pro. La squadra è stata fondata solo nel 2018 e quest’anno può essere una delle protagoniste assolute in Lega Pro.

La Juventus U23 è stata fondata nel 2018 sfruttando l’ introduzione nel calcio italiano delle squadre riserve , una delle riforme chieste con insistenza da una parte del movimento calcistico dopo la storica esclusione della Nazionale maschile dai Mondiali in Russia. Da allora, secondo le norme federali, ciascuna squadra di Serie A può istituire una propria squadra riserve e iscriverla alla Serie C con l’obiettivo principale di valorizzare i giovani offrendogli un campionato più competitivo del torneo Primavera. Nel suo primo anno di attività, la Juventus U23 ha concluso il campionato di Serie C al dodicesimo posto. In quest’ultima stagione, allenata da Fabio Pecchia, reduce da una retrocessione in Serie A con il Verona, la squadra ha vinto la Coppa Italia di Serie C ottenendo la qualificazione ai playoff, conclusi con una sconfitta contro la Carrarese al secondo turno nazionale.

I talenti

Uno dei talenti più interessanti della nuova Juventus Under 23 è Felix Correia. Nato e cresciuto in quella straordinaria fucina di talenti che è il Portogallo, è considerato nel suo Paese uno dei giocatori più interessanti in assoluto in prospettiva. La Juventus ha deciso di scommettere sulle sue straordinarie qualità e sono in molti a pensare che quello dei bianconeri non sia affatto stato un azzardo.

Veloce, potente, abile nel dribbling e capace di cambi di passo fulminanti che lo rendono a tratti imprendibile, Felix Correia rappresenta il prototipo dell’esterno offensivo moderno che abbina a ottime qualità tecniche anche una buona fisicità (è alto 178 cm).

Destro naturale, predilige giocare sull’out di destra, ma all’occorrenza più agire anche sulla sinistra, da dove solitamente si accentra per poi tentare la conclusione dal limite. Ha nel controllo di palla una delle sue armi migliori e può rappresentare un elemento ideale da inserire in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Deve probabilmente ancora migliorare dal punto di vista difensivo, ma da questo punto di vista l’approdo in Italia lo favorirà certamente.

D’altronde il talento non manca certo al portoghese che si è messo in mostra nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, attirando su di sé lo sguardo di alcuni dei più importanti club europei. Quando era ancora in Portogallo infatti, il suo nome è stato accostato anche a quello di società solitamente dal fiuto eccezionale come Barcellona, Liverpool e Borussia Dortmund, ma alla fine ad avere la meglio su una nutrita concorrenza è stato il Manchester City.

Nell’estate del 2019, i citizens hanno sborsato circa 3,5 milioni di euro per garantirsi il talento portoghese. Felix Correia è approdato in Inghilterra sapendo che comunque ad attenderlo ci sarebbe stata un’esperienza i un club diverso dal City ed infatti immediato è stato il suo trasferimento in prestito all’AZ.

In Olanda è stato aggregato allo Jong AZ, squadra U21 del club di Alkmaar con il quale ha esordito in Eerste Divisie, la seconda serie per importanza del calcio olandese, nell’agosto del 2019. Per lui in totale sono state 23 le presenze.

Come Felix Correia, tanti altri calciatori della seconda squadra sono un ottimo punto d'appoggio in caso di necessità per Pirlo che con i suoi ragazzi, come confermano tutti gli esperti di scommesse sportive , nonostante la poca esperienza in panchina, continua ad essere tra le favorite per lo scudetto e la Champions. Un ottimo esempio di questo passaggio è senz'altro Frabotta, lanciato da titolare dal neo tecnico bianconere in queste prime uscite di campionato. Il talentuoso mancino - terzino sinistro con ottime doti offensive e, all'occorrenza, adattabile anche a destra - è stato scelto per rimpiazzare l'infortunato Alex Sandro e prendersi la corsia del brasiliano, una corsia presidiata con costanza e ottimi risultati in Serie C nell'U23 bianconera.