Preview Juventus-Hellas Verona

La reazione c’è stata: dopo il chiacchieratissimo 1-1 di Crotone, la Juventus ha rialzato la testa in Champions League. Gli uomini di Pirlo hanno espugnato Kiev, battendo la Dinamo col più classico dei 2-0 in trasferta . Si tratta del primo colpo esterno da quando in panchina siede il “maestro” e, altra nota positiva, cominciano ad intravedersi dinamiche di gioco che sono alla base del nuovo progetto tecnico.

I campioni d’Italia hanno ora la possibilità di confermare quanto di buono fatto in Europa con un turno agevole in campionato: allo Stadium arriva l’Hellas Verona. Si scontrano, curiosamente, le due squadre che hanno vinto una partita a tavolino (3-0 contro la Roma per gli scaligeri, 3-0 col Napoli per la Juve). Andiamo a presentare la sfida soprattutto sul piano delle statistiche, dettaglio tenuto in grande considerazione dagli appassionati di scommesse e da chi cerca i pronostici Serie A oggi .

Situazione in classifica

Partiamo ovviamente dalla situazione in classifica: la Juve è quarta, a pari merito col Napoli a quota otto punti, bottino figlio di due vittorie e due pareggi (entrambi fuori casa a Roma e a Crotone, a -4 dal Milan capolista. Il Verona segue al sesto posto, in compagnia di Inter e Roma: gli uomini di Juric, nonostante le importanti cessioni durante il calciomercato estivo, sono riusciti subito a partire col piede giusto, incamerando punti preziosissimi per la corsa alla salvezza.

C’è un dato, però, che colpisce maggiormente tra i numeri dell’Hellas: la difesa è la migliore del campionato, con appena 1 gol subito in 4 giornate, peraltro quello che è costato l’unico k.o. di quest’inizio di stagione, a Parma. Fa da contraltare un solo gol segnato, quello di Favilli che ha deciso il match contro l’Udinese, al di là del 3-0 a tavolino con la Roma (partita che si era giocata ed era terminata 0-0).

Insomma, in ottica scommesse verrebbe da pensare subito ad un “No-goal”, considerato che da parte della Juventus ci sono già due over 2.5 in cascina (3-0 alla Samp e 2-2 a Roma), oltre al già citato 1-1 di Crotone. Interessante anche il dato relativo ai secondi tempi dei bianconeri: anche a Kiev la ripresa è stata “vinta” dagli uomini di Pirlo, così come accaduto contro Sampdoria e Roma. Nelle ultime cinque partite casalinghe ufficiali della Juventus, il secondo tempo è stato sempre appannaggio dei campioni d’Italia.

Da segnalare, ovviamente, il record ottenuto da Buffon a Crotone: Gigi è il primo a raggiungere quota 650 partite in Serie A, quando debuttò sette dei suoi compagni di squadra schierati da Pirlo dal primo minuto non erano ancora nati. Buffon probabilmente tornerà in panchina e non ha evitato il secondo svantaggio stagionale della Juve (pari raggiunto poi al massimo nel giro di 12 minuti): nelle ultime otto occasioni in cui i bianconeri sono andati sotto nel punteggio, non hanno mai ribaltato l’incontro (4 pareggi e 4 sconfitte).

Attenzione anche al pessimo rendimento del Verona in trasferta: gli scaligeri non vincono lontano dal Bentegodi da 12 partite (7 pareggi e 5 k.o.) e nelle ultime tre sconfitte hanno incassato un gol prima del 15’. Non solo: durante questa striscia, l’Hellas ha segnato solo 3 volte prima dell’intervallo.

I precedenti tra Juventus e Verona

Un numero chiude ulteriormente il pronostico per gli ospiti ed è il 13: sono le sconfitte di fila rimediate a Torino, considerate tutte le competizioni, dal 1990 ad oggi.