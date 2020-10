Alba: Nati per Leggere alla Biblioteca Civica “G. Ferrero”, tornano gli appuntamenti nei quartieri e la formazione si fa online

Dopo gli appuntamenti estivi di “Biblioteca in viaggio” che hanno portato storie e letture nei quartieri cittadini, la Biblioteca Civica “G. Ferrero” torna a proporre una serie di attività legate al progetto Nati per Leggere Piemonte.



Si inizia venerdì 30 ottobre alle ore 17 al centro d’incontro di viale Masera (Tetti Blu) con la prima lettura animata del ciclo “Una storia tira l’altra…”: sarà Daniela Febino ad accogliere i bimbi da 1 a 3 anni e a raccontare loro la storia della barchetta Sara, che viaggia attraverso il fiume per arrivare al grande mare.



Anche i successivi appuntamenti si svolgeranno fuori dalla Biblioteca e in particolare coinvolgeranno il quartiere Moretta e il quartiere Mussotto. Questo il calendario: venerdì 6 novembre alla scuola secondaria di Mussotto, Un ruggito nel metrò a cura di Giovanna Stella, mercoledì 18 novembre al centro d’incontro di via Rio Misureto, Fata Lia a cura di Daniela Febino, venerdì 27 novembre, al centro d’incontro di viale Masera, Attenta, piccola Alice! a cura di Officine Zeta, mercoledì 2 dicembre, alla scuola secondaria di Mussotto, Storie di creature fantastiche a cura di Micromundi Teatro e infine venerdì 11 dicembre, al centro d’incontro di via Rio Misureto, Non riesco a dormire! a cura di Giovanna Stella.



Tutte le letture saranno a numero chiuso e si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Per prenotare si può telefonare al numero 0173 292468 oppure mandare una mail a prestito@comune.alba.cn.it



Una bella novità è il corso di formazione Il bello di leggere ad alta voce, pensato per insegnanti, educatori, volontari Nati per Leggere Piemonte e genitori. Il corso si svolgerà in modalità online secondo il seguente calendario: per insegnanti, educatori e volontari la formazione sarà sabato 7 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30 e sabato 21 novembre dalle 10 alle 12, mentre per i genitori la formazione si terrà sabato 21 novembre dalle 13.30 alle 15.30 e sabato 28 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30.



Sarà Dario Apicella, narratore, attore e animatore culturale formatosi alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, a condurre gli incontri e a raccontare ai partecipanti i benefici della lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni. Verranno dati consigli pratici per leggere con la voce e con il corpo, ma anche strategie per rendere più espressiva e partecipata la lettura e suggerimenti bibliografici ragionati per la prima infanzia.



Il corso si svolgerà su piattaforma Zoom e per partecipare occorre prenotarsi al numero 0173 292468 oppure inviare una mail a prestito@comune.alba.cn.it .