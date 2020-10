Dalla Burgo 20 mila euro al Comitato Cri di Busca/Manta

Tempo di bilanci per il periodo post COVID-19 anche per la Croce Rossa del Comitato di Busca, Delegazione di Manta, che con i propri volontari ha supportato il territorio di competenza, attivandosi per ogni necessità: dal servizio di consegna della spesa e di medicinali a persone in difficoltà fino alle attività richieste da aziende o Enti per eseguire i controlli della temperatura all’ingresso.