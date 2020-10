Il saluto della città di Marene al Giro d'Italia (FOTO)

Anche Marene ha salutato il passaggio della 20^ tappa Alba-Sestriere del Giro d'Italia.

I corridori sono transitati per la prima volta nel centro del paese. Tanti i cittadini, appassionati e non, che li hanno accolti da bordo strada, nel rispetto delle norme di sicurezza, e dai propri balconi con addobbi, striscioni e tanto entusiasmo.

"Il Giro è stato un'importante opportunità per la nostra Marene - commentano gli assessori Racca e Deninotti -. L'amministrazione Barbero ha appoggiato sin da subito questa manifestazione con l'intenzione di continuare a garantire la massima visibilità al nostro comune.

Un grazie al sindaco che ha avuto la possibilità di chiedere il passaggio del Giro nel centro del nostro paese, tra l'altro, cosa non di poca importanza, non ha avuto costi per le nostre casse.

Ringraziamo i marenesi per aver contribuito all'allestimento delle coreografie, le forze dell'ordine, la protezione civile, gli Alpini, l'associazione 'Muovi le Mani per Marene' e tutti i volontari per la disponibilità data.

Un grazie doveroso alla pazienza rivolta ai disagi causati dalla viabilità interrotta".