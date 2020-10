Il mondo sportivo della Valle Infernotto piange “Mecu” Vincenti, colonna portante del mondo calcistico locale

Un grave lutto ha colpito l’Infernotto Calcio.

E’ infatti mancato all’affetto dei suoi cari, degli amici, e dei compagni di viaggio del club di Bagnolo Piemonte e di Barge, Domenico “Mecu” Vincenti 68 anni, bargese, e decano, anima e cuore della Società della Valle Infernotto della quale era attualmente Vice-presidente.

Da decenni era una colonna portante del mondo calcistico locale, prima nelle fila dell’AC Bagnolo e poi, dopo la fusione con la Società bargese, nell’ Infernotto calcio.

“Venerdì mattina – si legge nella nota dell’Infernotto Calcio – ci ha lasciati un uomo umile, con una grande passione per il calcio, che aveva coltivato fin da giovane seguendo il calcio dei grandi, ma soprattutto con un impegno operoso e costante a livello locale.

Gioiva nel vedere i ragazzi dei nostri paesi avvicinarsi al gioco del pallone e ogni giorno dedicava molto del suo tempo a curare gli impianti. I campi sportivi, specie quelli di Via Campiglione a Bagnolo, erano per Mecu una seconda casa: curava meticolosamente i tappeti erbosi e verificava che fosse sempre tutto in ordine per accogliere i ragazzi agli allenamenti e alle partite.

Aveva sempre un sorriso per tutti anche se, come un buon padre di famiglia, sapeva impartire regole e farsi voler bene da tutti”.

“Una notizia terribile che ci ha sconvolto e ci lascia tutti increduli – le parole del presidente Chiaffredo Raviolo – lascia un vuoto incolmabile, lui che era icona e pilastro portante della nostra Società. Riferimento ed amico di intere generazioni di giovani calciatori, grande tifoso prima del Bagnolo Calcio e poi dell’Infernotto.

Alla famiglia siamo vicini in questo momento di dolore. A lui, a nome di tutti i componenti del Consiglio, dei volontari e degli amici dell’Infernotto, un immenso “Grazie” per tutto ciò che ha fatto e che, da lassù, continuerà a fare per noi”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici e dei colleghi di sport, accomunati dalla convinzione di aver perso un esempio di vita, di umiltà e di impegno per gli altri.

Il funerale si svolgerà lunedì 26 ottobre, alle ore 15, nella parrocchia di Barge, dove domenica sera, alle ore 18.45, sarà recitato il rosario.