Beinette registra 26 casi di positività al Covid-19, annullate le celebrazioni nei cimiteri

Continua a crescere la curva dei contagi a livello nazionale e anche i comuni della Granda non fanno eccezione.

In assenza di disposizioni governative o regionali più restrittive, il cimitero comunale resterà aperto al pubblico nei consueti orari. Ai visitatori è richiesto di attenersi scrupolosamente alle regole anti covid:

Per far fronte a particolari problemi legati all'approvvigionamento di beni alimentari o di farmaci da parte dei nuclei sottoposti a quarantena o isolamento, si informa che il sindaco, Lorenzo Busciglio, è costantemente in contatto con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e con il Comitato di Peveragno della Croce Rossa.

In caso di necessità o di richieste di informazione, contattare il sindaco al numero 3382624780 (preferibilmente lasciando un messaggio Whatsapp).