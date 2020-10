Bra, cordoglio per la scomparsa di Mario Fava, titolare dello storico colorificio che ha "ridipinto" il Filadelfia di granata

Lutto a Bra per la scomparsa del geometra Mario Fava, che si è spento sabato 24 ottobre, circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 86 anni. La sua vita, oltre alla famiglia, erano i colori e le vernici in mezzo ai quali ha trascorso più di mezzo secolo nella bottega di via Vittorio Emanuele II, insieme alla moglie Maria ed al secondogenito Alberto.





Appassionato di calcio e tifosissimo del Torino, tra gli emblemi del suo lavoro, che amava sempre ricordare, l’essere arrivato a “colorare” con i suoi prodotti il mitico stadio Filadelfia, tempio della fede granata.





La notizia della sua morte si è diffusa velocemente e in tanti hanno voluto ricordare con messaggi di cordoglio il commerciante che lascia anche il primogenito Nicola, le nuore Annalisa ed Elena, la nipote Costanza, oltre a parenti, amici e colleghi.