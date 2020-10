Auto fuori strada a Canale, uomo di 41 anni incastrato nelle lamiere: è grave

Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 24 ottobre, a Canale in corso Alba nei pressi del civico 79 non lontano dal mercato ortofrutticolo.



Coinvolto un uomo di 41 anni, residente a Canale, rimasto incastrato nel mezzo uscito fuori strada. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Verduno.

Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco di Alba oltre ai volontari di Canale per estrazione e la medicalizzata di Alba del 118 per i soccorsi e per il trasporto d'urgenza al nosocomio.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7,15.