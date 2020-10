Il nuovo Dpcm ferma i campionati dilettantistici, via libera agli allenamenti per i tornei di valenza nazionale

E' arrivata la firma del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sul Dpcm atteso in questo fine settimana.

Lo sport dilettantistico, è confermato, si ferma da domani, lunedì 26 ottobre, fino al prossimo 24 novembre per quanto concerne i campionati, mentre gli allenamenti potranno proseguire, nel rispetto dei protocolli e a porte chiuse, come individuato nel punto E in allegato solo per le competizioni consentite.

Cancelli chiusi anche per palestre e piscine.

Qui sotto i passaggi del Dpcm che coinvolgono il mondo sportivo.

PER CONSULTARE E SCARICARE IL DPCM CLICCA QUI