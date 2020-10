Volley A2/F: Sassuolo-Lpm Bam Mondovì 1-3, l'ex Martina Bordignon: "Abbiamo dimostrato che possiamo fare bene anche in trasferta!"

Il Puma comincia a prenderci gusto! La Lpm Bam Mondovì, imbattuta in casa, trova la prima vittoria in trasferta e lo fa superando un'ottima squadra come la Green Warriors Sassuolo. 1-3 il risultato finale a favore delle Pumine, brave e questa volta anche attente a non permettere il ritorno delle avversarie.

Una vittoria che consente alla Lpm di sorpassare in classifica proprio la squadra emiliana e isolarsi al secondo posto. E mentre la Lpm è in viaggio per fare rientro a Mondovì, abbiamo contattato la ex schiacciatrice del Sassuolo Martina Bordignon, che da due stagioni difende i colori della Lpm Bam Mondovì:

"Io e le mie compagne siamo molto contente per la partita che abbiamo giocato - ha spiegato la Bordignon - Non era assolutamente facile vincere a Sassuolo, anche perchè loro hanno un opposto alto e che sfrutta angoli particolari come Ekaterina Antropova. Fermarla e riuscire a contenerla è stato fondamentale. Noi siamo entrate in campo grintose e determinate e con la voglia di dimostrare che anche in trasferta possiamo fare bene".

Cosa hai provato nel tornare a Sassuolo da ex? "Mi ha fatto un bellissimo effetto - continua la schiacciatrice del Puma - anche perchè lo scorso anno non sono riuscita a giocarci contro. Tornare a Sassuolo, dove ho vissuto stagioni importanti, è stato emozionante, ma oggi sono ovviamente molto contenta di aver vinto con la maglia del Puma."