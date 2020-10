Volley A2/M: Pomeriggio da dimenticare per i Galletti! La Sieco Ortona travolge il Vbc Synergy Mondovì per 3-0

Troppo forte questa Sieco Ortona per il Vbc Synergy Mondovì. I Galletti, nonostante la presenza in campo del palleggiatore titolare Leandro Macias, tornano dall'Abruzzo con un pesante 3-0. A prescindere dalla superiorità mostrata dagli uomini di Nunzio Lanci, però, il Vbc è sembrato giocare ben al di sotto delle proprie possibilità. Solo nel primo parziale Cominetti e compagni hanno saputo tenere testa agli avversari, perdendo comunque il set per 25-20.

Da quel momento in poi il Vbc è sembrato sciogliersi come neve al sole, finendo sotto i colpi dei vari Cantagalli (16), Simoni (11) e Sette (11). Nei restanti due set in pratica non c'è stata più partita. Ortona ha chiuso nel proprio angolo i Galletti, apparsi poco reattivi. Il secondo set si è chiuso sul 25-12, che descrive bene la situazione in campo. Ortona ha dominato anche il terzo set, chiuso sul 25-16. Nel Vbc da salvare solo la prestazione di Matteo Paoletti, autore di 13 punti. Per gli uomini di Barbiero, dunque, un passo indietro rispetto l'esordio in campionato con Castellana Grotte.