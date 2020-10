La Bosca San Bernardo fermata dal Covid, ecco i risultati e le partite in programma per la 7^ giornata

La 7^ giornata del girone di andata di Volley serie A femminile, lo ricordiamo, non vedrà disputarsi il match tra Cuneo Bosca San Bernardo e Delta Despar Trentino in programma per oggi, domenica 25 ottobre, a Trento. I motivi sono legati alla accertata positività di alcune giocatrici del team cuneese guidato da coach Serniotti.

Insieme alla gara di Trento è stata rinviata anche la partita con la Millenium Brescia.

Intanto il campionato prosegue. Nella serata di ieri, sabato 24 ottobre, l'Imoco Volley Conegliano si è imposto per 3 set a 0 (25-16, 25-23, 25-14) sul Saugella Monza.

Sempre nelle gare disputate in serata ieri l'Igor Gorgonzola Novara passa per 2 set a 3 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18) in casa del Savino Del Bene Scandicci.

Alle 18 nel match affrontato tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Reale Mutua Fenera Chieri si impongono le piemontesi guidate da coah Bregoli per 0 set a 3 (22-25, 19-25, 20-25).

Nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre, sono in programma alle 17 i due match Unet E-Work Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze e Zanetti Bergamo - Bartoccini Fortinifissi Perugia.



Per questa settima giornata riposerà la Vbc E'Più Casalmaggiore.

Tra gare rinviate e partite ancora da disputare al momento la classica di Serie A Volley Femminile è questa: