A Tarantasca consegnate le borse di studio agli alunni meritevoli

"Un ottimo risultato - hanno sottolineato il Primo Cittadino e il Dirigente Scolastico - meritevole e lodevole, frutto di impegno, dedizione e buona educazione. Il merito infatti va ai ragazzi per la perseveranza e ai loro genitori per la buona educazione fornita."



"Il futuro - hanno continuato - è nelle mani dei giovani, agli adulti spetta il compito di tramandare loro la forza e la tenacia per renderlo migliore.